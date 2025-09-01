В парке «Сокольники» на востоке Москвы появится спортивно-досуговый центр

«В рамках второго этапа благоустройства и реабилитации территории парка обустроим современный спортивно-досуговый центр. В нем вновь заработают батутный центр, компьютерный клуб и скейт-парк», — сообщил заммэра, напомнив, что все это располагалось здесь и раньше, но перечисленные активности функционально устарели. Новый центр позволит создать всесезонную и комфортную площадку для занятий спортом и досуга, подчеркнул Бирюков.