В парке «Сокольники» на востоке Москвы появится спортивно-досуговый центр

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о создании спортивно-досугового центра «Орбита» в парке «Сокольники» на востоке столицы.
«В рамках второго этапа благоустройства и реабилитации территории парка обустроим современный спортивно-досуговый центр. В нем вновь заработают батутный центр, компьютерный клуб и скейт-парк», — сообщил заммэра, напомнив, что все это располагалось здесь и раньше, но перечисленные активности функционально устарели. Новый центр позволит создать всесезонную и комфортную площадку для занятий спортом и досуга, подчеркнул Бирюков.
Специалисты уже подвели к павильону необходимые инженерные коммуникации, подготовили основание сооружения и собрали конструктив. Кроме того, идет облицовка фасада декоративными элементами, а также завершается устройство кровли.
КОНКРЕТНО.
Спортивно-досуговый центр будет выглядеть так:
— площадь — более 2,1 тысячи квадратных метров;
— на первом этаже — главный вход с вестибюлем, батутный центр и компьютерный клуб, крытое помещение для скейт-парка;
— на антресольном этаже — верхнем полуярусе в виде открытой галереи с перилами — три дополнительных пространства с выходом на открытую веранду;
— около павильона — открытая часть скейт-парка;
— фасад здания — в основном из витражного остекления, снаружи его украсят перфорированными металлическими панелями с архитектурно-художественной подсветкой.
На втором этапе работ в парке «Сокольники» приведут в порядок партерную зону от арки главного входа до Фестивальной площади. При этом обновят входы и разместят шесть новых круглых чаш фонтанов. В планах также обустройство детской площадки «Звездочеты» и других тематических игровых зон, обновление «Эстрады Шаляпина».