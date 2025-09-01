Ричмонд
Появились кадры задержания убийцы украинского депутата Парубия

Национальная полиция Украины выложила несколько фотографий задержанного убийцы экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в RT.

На видео неизвестный мужчина снят либо со спины, либо с замазанным лицом. По данным ведомства, в деле якобы есть «русский след», добавили в агентстве.

Об убийстве Парубия 30 августа сообщила национальная полиция, не уточнив личность погибшего. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил смерть политика — о случившемся ему сообщили министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко. В Сети появились кадры с места происшествия.

Затем президент Украины сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия. Глава государства поручил предоставить обществу имеющуюся информацию и поблагодарил правоохранительные органы за оперативную и слаженную работу.

Кроме того, во Львове на улице Владимира Великого в воскресенье, 31 августа, снова произошел инцидент со стрельбой. На место происшествия выехали полиция и кареты скорой помощи.