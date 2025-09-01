Юрист Хаминский: с 1 сентября банки могут блокировать странные снятия денег

С 1 сентября 2025 года банки получили возможность вводить ограничения на выдачу наличных через банкоматы, если у них возникают сомнения в том, что клиент действует добровольно и не находится под давлением мошенников. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что речь идёт о случаях, когда операция может быть связана с обманом, пишет RT.
Хаминский пояснил, что под ограничение могут попасть ситуации, когда, например, житель столицы неожиданно снимает крупную сумму ночью в другом регионе — к примеру, в Мурманске. Кроме того, банк вправе приостановить операцию, если клиент в течение суток после получения значительного перевода через СБП или оформления кредита решает снять эти деньги. Дополнительным основанием для блокировки может стать информация из системы ГИС «Антифрод», указывающая на то, что номер телефона или банковская карта фигурируют в мошеннических схемах.
Он добавил, что снять ограничения можно быстрее, обратившись в отделение банка с паспортом. Однако финансовые организации имеют право проверять такие операции до 30 дней, а за обращение в офис может взиматься комиссия до 2%.
Юрист подчеркнул, что новые правила не касаются безналичных переводов: для них действуют собственные лимиты в рамках закона ФЗ-115 о противодействии отмыванию доходов. Так, при упрощённой идентификации перевод ограничен суммой в 100 тысяч рублей. По словам Хаминского, цель нововведений — защита граждан от действий мошенников, а для крупных законных операций безопаснее обращаться напрямую в отделения банков.
Помимо изменений в порядке снятия наличных, с 1 сентября в России начинают действовать дополнительные меры по борьбе с киберпреступностью: вводится «период охлаждения» для кредитов, корректируются правила работы банкоматов и появляется возможность через МФЦ установить запрет на оформление займов.
