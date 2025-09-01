Юрист Хаминский: с 1 сентября банки могут блокировать странные снятия денег

Хаминский пояснил, что под ограничение могут попасть ситуации, когда, например, житель столицы неожиданно снимает крупную сумму ночью в другом регионе — к примеру, в Мурманске. Кроме того, банк вправе приостановить операцию, если клиент в течение суток после получения значительного перевода через СБП или оформления кредита решает снять эти деньги. Дополнительным основанием для блокировки может стать информация из системы ГИС «Антифрод», указывающая на то, что номер телефона или банковская карта фигурируют в мошеннических схемах.