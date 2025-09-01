Названы продукты, с которыми опасно сочетать энергетики

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов в беседе с Life.ru предупредил, что энергетические напитки, которые многие считают безобидным способом взбодриться, на самом деле представляют серьезную угрозу для здоровья, ведь их постоянное употребление негативно сказывается на сердце и нервной системе, а также оно представляет особенную опасность для подростков, беременных и людей с хроническими заболеваниями.
По словам эксперта, высокое содержание кофеина, таурина и сахара в таких напитках оказывает выраженное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, может провоцировать скачки давления, нарушения сна, тревожность и даже панические атаки. Панов указал, что эффект энергетиков достигается за счет стимуляции центральной нервной системы (ЦНС), но организм не получает дополнительной энергии, а лишь расходует собственные резервы. Собеседник издания указал, что это относительно безопасно при редком употреблении, однако сочетание энергетиков с рядом продуктов резко повышает риски.
Наиболее опасным эксперт назвал употребление энергетиков вместе с алкоголем. Панов предупредил, что алкоголь действует как депрессант, а энергетик — как стимулятор, и такое противодействие может привести к тому, что человек не ощущает степень опьянения, продолжает пить и в конечном счете получает тяжелую интоксикацию.
Кроме того, собеседник издания счел крайне нежелательным употребление энергетиков вместе с кофе, чаем, шоколадом и другими источниками кофеина, поскольку это грозит передозировкой, тахикардией и скачками давления. Эксперт указал, что жирная пища, в свою очередь, делает эффект энергетиков непредсказуемым и усиливает нагрузку на печень, а цитрусовые соки способны раздражать желудок. Панов добавил, что молочные продукты, напротив, частично снижают агрессивное действие этих напитков, но замедляют всасывание кофеина.
