Названы продукты, с которыми опасно сочетать энергетики

По словам эксперта, высокое содержание кофеина, таурина и сахара в таких напитках оказывает выраженное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, может провоцировать скачки давления, нарушения сна, тревожность и даже панические атаки. Панов указал, что эффект энергетиков достигается за счет стимуляции центральной нервной системы (ЦНС), но организм не получает дополнительной энергии, а лишь расходует собственные резервы. Собеседник издания указал, что это относительно безопасно при редком употреблении, однако сочетание энергетиков с рядом продуктов резко повышает риски.