Что пожелать в первый день осени друзьям и близким

1 сентября — не только начало учебного года, но и время смены сезонов. Лето уходит, наступает осень — становится прохладнее, а листья начинают желтеть. Чтобы сделать это время года немного теплее и уютнее, «Газета.Ru» приготовила картинки и текстовые пожелания, которыми можно поделиться с друзьями и близкими в первый осенний день.

Открытки «С первым днем осени».

Скачивайте картинки и поздравляйте друзей и близких в соцсетях или мессенджерах.

Чего пожелать в первый день осени.

Получить открытку будет еще приятнее, если сопроводить ее теплыми, трогательными или забавными пожеланиями.

Трогательные и душевные.

* С первым днем осени! Пусть она принесет умиротворение и уют, которые согреют душу даже в самый пасмурный день.



* Пусть осень подарит моменты тишины и размышлений, чтобы переосмыслить важное и отпустить ненужное, как деревья сбрасывают листья.



* Желаю, чтобы первая осенняя прохлада принесла не грусть, а легкость, и чтобы каждый день наполнялся теплом от простых радостей — чашки чая, хорошей книги и близких людей.



* Пусть эта осень будет мягкой и доброй, и в ней найдется место и для творчества, и для отдыха, и для тихой радости.



* С началом осени! Пусть ее золото украсит не только парки, но и вашу жизнь — теплыми отношениями, яркими моментами и ощущением гармонии.

Романтичные.

* Пусть эта осень будет полной совместных прогулок под зонтом, теплых объятий, когда на улице холодно, и разговоров за бокалом хорошего вина.



* Желаю нам вместе засыпать под стук дождя, просыпаться туманным утром и собирать не листья, а моменты счастья.



* Пусть каждый опавший лист напоминает о том, что даже в увядании есть особая красота, а в наших отношениях — особое тепло.



* Хочу, чтобы этой осенью мы чаще держались за руки, пили вместе чай и строили планы на будущее, уютное, как осенний плед.

Поэтичные.

* Пусть осень раскрасит вашу жизнь акварельными красками: охрой надежд, багрянцем вдохновения и золотом счастливых мгновений.



* Желаю, чтобы эта осень стала вашим личным Болдинским сезоном: плодотворным, насыщенным и полным гениальных идей.



* Пусть ветер перемен принесет не холод, а свежесть мыслей, а дожди смоют все, что мешало двигаться вперед.



* Пусть ваша осень будет томом из самой красивой книги: c глубоким смыслом и счастливой развязкой.

Веселые и ироничные.

* С первым днем осени тебя! Желаю, чтобы отопление включили вовремя, чтобы чай был горячим, а теплые носки всегда находили пару.



* Пусть в сумке всегда будет сухой зонт, в латте — тыква, а в душе — летнее настроение. С 1 сентября!



* Желаю пережить этот сезон без желания впасть в спячку до весны. Держимся!



* С днем, когда начинаешь понимать, что «Игра престолов» была права — зима близко! А пока — с первым днем осени.