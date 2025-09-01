Россиянам объяснили увеличение среднего возраста вступления в брак: приоритеты молодежи изменились

Прежде глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил ввести в России штрафы за измену в браке и уход из семьи. Общественник предлагает штрафовать супругов за измену в браке на 20 тысяч рублей и ввести дополнительные штрафы, если в семье есть дети.