Россиянам объяснили увеличение среднего возраста вступления в брак: приоритеты молодежи изменились

Современная российская молодежь все чаще отдает предпочтение карьерному росту перед созданием семьи, что приводит к постепенному увеличению среднего возраста вступления в брак. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью ТАСС.
По словам Федорова, в настоящее время на человека, который создал семью до достижения 25-летнего возраста, окружающие смотрят с удивлением. Эта ситуация кардинально отличается от прежних времен, когда удивление вызывали люди, не образовавшие семью к 25 годам.
Гендиректор ВЦИОМ пояснил, что современные молодые люди в первую очередь сосредоточены на получении образования, поиске стабильной работы и создании финансовой безопасности. Преобладает мнение о необходимости прочно встать на ноги, получить профессию, построить материальный фундамент и тщательно проверить чувства к партнеру перед принятием решения о создании семьи.
«И вот такое настроение сегодня доминирует. И поэтому средний возраст вступления в брак сегодня у нас увеличился», — заключил он.
