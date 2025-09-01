Врач Решетова назвала несколько регионов России, в которых живут дольше всего

Среди российских регионов можно выделить пять с высокой продолжительностью жизни, а также пять — с низкой. Об этом в понедельник, 1 сентября, рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Инна Решетова.