Врач Решетова назвала несколько регионов России, в которых живут дольше всего

Среди российских регионов можно выделить пять с высокой продолжительностью жизни, а также пять — с низкой. Об этом в понедельник, 1 сентября, рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Инна Решетова.
Учреждение совместно с мировым экспертом в области долголетия профессором Клаудио Франчески проводит исследование влияния региональных факторов на биологический возраст человека. Таким образом, получиться создать карту долголетия России.
— На 2025 год среди регионов России с низкой продолжительностью жизни — Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Амурская область, Иркутская область и Забайкальский край. А среди регионов России с высокой продолжительностью жизни — Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, — цитирует доктора «Газета.ru».
По данным Социального фонда, за первые шесть месяцев 2025 года самые высокие пенсионные выплаты зафиксировали у жителей Чукотки — 41,6 тысячи рублей, самые низкие — в Кабардино-Балкарии (19,4 тысячи рублей).