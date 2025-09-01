Команда проекта «Навигаторы детства» Волгоградской области прошла обучение

Специалисты ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» из Волгоградской области посетили Всероссийский семинар-совещание в Москве по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете образования и науки региона.
Обучение проходило в два потока. Первый объединил специалистов по кадровой и методической работе, а также экспертов по сопровождению проектов, второй — представителей направлений медиасопровождения, аналитики и взаимодействия с родительским сообществом. Ведущие эксперты поделились с участниками актуальными методиками работы, представили успешные практики и помогли найти новые решения для воспитательной работы.
Семинар-совещание организовано Росдетцентром при поддержке Минпросвещения России. Обучение региональных команд проекта «Навигаторы детства» проходит ежегодно и является важной частью корпоративной культуры и системной подготовки кадров. Это дает возможность специалистам обменяться опытом, освоить передовые методики, актуальные практики и новые направления работы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.