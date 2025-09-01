Команда проекта «Навигаторы детства» Волгоградской области прошла обучение

Обучение проходило в два потока. Первый объединил специалистов по кадровой и методической работе, а также экспертов по сопровождению проектов, второй — представителей направлений медиасопровождения, аналитики и взаимодействия с родительским сообществом. Ведущие эксперты поделились с участниками актуальными методиками работы, представили успешные практики и помогли найти новые решения для воспитательной работы.