В случае конфликта Польша рискует остаться без топлива для своих вооружённых сил из-за отсутствия военной трубопроводной сети (CEPS), хотя страна является членом НАТО уже 26 лет. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP).
По данным издания, текущая система снабжения топливом военных в Польше окажется неэффективной в условиях конфликта. DGP указывает, что, согласно Центру восточных исследований, снабжение центрального европейского театра военных действий только железнодорожными и автомобильными цистернами может привести к быстрому дефициту цистерн и негативно сказаться на пропускной способности дорог и железных дорог.
Газета отмечает, что переговоры о включении Польши в систему военного снабжения топливом ведутся с 2014 года. На данный момент завершено исследование для этой инвестиции, стоимость которой в Восточной Европе оценивается в 21 миллиард евро. Однако пока не ясно, кто возьмёт на себя её финансирование, отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что польские власти направят на оборонные нужды в 2026 году более 4,8% ВВП, что является рекордным показателем среди стран Североатлантического альянса.