DGP: Польша рискует остаться без топлива в случае конфликта

Газета отмечает, что переговоры о включении Польши в систему военного снабжения топливом ведутся с 2014 года. На данный момент завершено исследование для этой инвестиции, стоимость которой в Восточной Европе оценивается в 21 миллиард евро. Однако пока не ясно, кто возьмёт на себя её финансирование, отмечается в статье.