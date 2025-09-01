В «Артемовских лугах» в Нижегородской области создали «Тропу здоровья»

На протяжении 2 километров маршрут частично включает тропы «Орнитологическая» и «Экологическая тропа “Артемовские луга” — ковчег биоразнообразия». Первая оборудована стендами со сведениями о занесенных в федеральную и региональную Красные книги редких видах птиц, которых можно встретить на территории «Артемовских лугов». На второй тропе размещены стенды с информацией о гидрологическом режиме поймы реки Волги, об истории природного комплекса, биологическом разнообразии, экосистемах и редких видах живых организмов.