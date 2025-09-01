Ричмонд
В «Артемовских лугах» в Нижегородской области создали «Тропу здоровья»

Пеший 15-километровый маршрут снабжен указателями и стендами.

Источник: Национальные проекты России

«Тропу здоровья» открыли в природном комплексе «Артемовские луга» в Нижегородской области в соответствии с целями национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новая тропа представляет собой пеший 15-километровый маршрут от слободы Подновье до квартала Столбищи в Нижнем Новгороде. У слободы Подновье и квартала Столбищи размещены входные группы тропы. По маршруту установлены указатели движения и информационные стенды о пользе прогулок на природе для физического и психоэмоционального здоровья.

На протяжении 2 километров маршрут частично включает тропы «Орнитологическая» и «Экологическая тропа “Артемовские луга” — ковчег биоразнообразия». Первая оборудована стендами со сведениями о занесенных в федеральную и региональную Красные книги редких видах птиц, которых можно встретить на территории «Артемовских лугов». На второй тропе размещены стенды с информацией о гидрологическом режиме поймы реки Волги, об истории природного комплекса, биологическом разнообразии, экосистемах и редких видах живых организмов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.