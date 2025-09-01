Миронов предложил комплекс мер по реформе системы образования

«Много лет мы выступаем против ЕГЭ, в первую очередь потому, что он не соответствует школьной программе. Из-за этого формально бесплатное образование превращается в коммерческий рынок. В августе Рособрнадзор анонсировал реформу системы аттестации. Обещают, что в следующей кампании задания ЕГЭ будут полностью отвечать школьной программе. Обещают это уже далеко не первый год. Посмотрим, что получится. Систему экзаменов нужно приводить в полное соответствие с учебной программой либо кардинально пересматривать», — заявил политик.