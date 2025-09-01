Миронов предложил комплекс мер по реформе системы образования

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил комплекс мер по реформе системы образования, включая повышение зарплат учителям не меньше чем на 200% от средней зарплаты за одну ставку, а также отмену занятий по субботам и домашних заданий на выходные.
«У педагогов и детей начинается большая важная совместная работа. И мы, законодатели, должны делать все, чтобы эта работа была им в радость. Чтобы наши учителя не перегружались, не вкалывали на 1,5−2 ставки, а получали не меньше 200% от средней зарплаты за одну ставку. Это программное требование нашей партии “Справедливая Россия — За правду”, — сказал Миронов агентству.
По его словам, нужно, чтобы и дети успевали полноценно отдыхать от учебы в выходные дни, поэтому партия СРЗП предлагает отменить учебу по субботам и домашние задания на выходные. Он подчеркнул, что в период осенней сессии Госдума займется вопросом снижения нагрузки на школьников, партия обязательно внесет такой законопроект.
Миронов отметил, что необходимо сделать так, чтобы все дети, независимо от дохода родителей, нормально питались в школе.
«Мы предлагаем сделать горячее питание бесплатным для всех школьников, не только в начальной школе», — заявил депутат.
Политик подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы в старших классах дети действительно учились, а не готовились к ЕГЭ с платными репетиторами.
«Много лет мы выступаем против ЕГЭ, в первую очередь потому, что он не соответствует школьной программе. Из-за этого формально бесплатное образование превращается в коммерческий рынок. В августе Рособрнадзор анонсировал реформу системы аттестации. Обещают, что в следующей кампании задания ЕГЭ будут полностью отвечать школьной программе. Обещают это уже далеко не первый год. Посмотрим, что получится. Систему экзаменов нужно приводить в полное соответствие с учебной программой либо кардинально пересматривать», — заявил политик.
Также 1 сентября Миронов принял участие в мероприятиях, посвящённых Дню знаний в московской школе № 2006. Политик пообщался с директором, выступил на торжественной линейке и провел урок мужества, посвященный году Защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне для учеников 10−11 классов.