Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центры здоровья Хабаровского края оснастят современным оборудованием

Приборы помогают подобрать план питания и уровень физической активности.

Современное оборудование получат центры здоровья Хабаровского края по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На выделенные средства, например, будут приобретены биоимпедансные анализаторы, предназначенные для контроля процентного содержания жира, мышечной и костной массы, а также воды в организме. Эти приборы оценивают множество важных параметров и помогают подобрать индивидуальный план питания и уровень физической активности для профилактики заболеваний. Также центры пополнятся аппаратами для измерения артериального давления, мониторинга глюкозы, спирометрами, ростомерами, анализаторами монооксида углерода в выдыхаемом воздухе и другим оборудованием.

«Количество посетителей центров здоровья ежегодно растет. Врачи подчеркивают важность профилактических осмотров, особенно для молодого поколения. Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний и значительно продлить активную жизнь. Благодаря президентским нацпроектам, которые затрагивают область здравоохранения, все больше жителей осознают важность своевременной профилактики заболеваний и регулярно проходят медицинские обследования», — отметили в Минздраве Хабаровского края.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.