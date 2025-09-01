Центры здоровья Хабаровского края оснастят современным оборудованием

Современное оборудование получат центры здоровья Хабаровского края по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
На выделенные средства, например, будут приобретены биоимпедансные анализаторы, предназначенные для контроля процентного содержания жира, мышечной и костной массы, а также воды в организме. Эти приборы оценивают множество важных параметров и помогают подобрать индивидуальный план питания и уровень физической активности для профилактики заболеваний. Также центры пополнятся аппаратами для измерения артериального давления, мониторинга глюкозы, спирометрами, ростомерами, анализаторами монооксида углерода в выдыхаемом воздухе и другим оборудованием.
«Количество посетителей центров здоровья ежегодно растет. Врачи подчеркивают важность профилактических осмотров, особенно для молодого поколения. Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний и значительно продлить активную жизнь. Благодаря президентским нацпроектам, которые затрагивают область здравоохранения, все больше жителей осознают важность своевременной профилактики заболеваний и регулярно проходят медицинские обследования», — отметили в Минздраве Хабаровского края.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.