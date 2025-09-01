Москвичи выбрали название набережной в музее-заповеднике «Коломенское»

Название новой набережной в музее-заповеднике «Коломенское» выбрали в ходе голосования на сайте проекта «Активный гражданин». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Своим мнением поделились более 153 тыс. человек. Уникальный променад получил название «Царская набережная» в честь великокняжеской усадьбы, которая в XVII веке превратилась в парадную загородную резиденцию с выдающимся деревянным дворцом, построенным по указу царя Алексея Михайловича. Вариант «Набережная Вознесения» поддержали 17% участников. Названия «Романовская набережная» и «Родниковая набережная» набрали по 16%.
Новая пешеходная набережная в музее-заповеднике «Коломенское» — это уникальное пространство длиной 3,5 км. Его особенностью стал деревянный настил, проложенный прямо над водной гладью, откуда открываются живописные виды. Белые монохромные павильоны с витражным остеклением, украшенные изображениями знаковых архитектурных памятников заповедника, прекрасно вписываются в среду, насыщенную объектами культурного наследия.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.