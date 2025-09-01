В Нижегородской области началось строительство роботизированной фермы

Строительство роботизированной фермы с доильно-молочным блоком на 402 головы крупного рогатого скота (КРС) стартовало в деревне Ковригино Нижегородской области при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, по федеральной и областной программам инвестор сможет возместить часть затрат на обслуживание кредита. На объекте уже заложен фундамент, в ближайшее время ожидается поставка металлоконструкций и их установка, затем наступит этап внутренних работ.
Руководитель предприятия «Мир» Игорь Ященко отметил, что запустить ферму планируют в июне 2026 года. Она позволит без смены рациона повысить надой на 10−15%. Кроме того, ферма будет обеспечивать молоком Городецкий молочный завод.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.