Садовничий: число резидентов Долины МГУ достигло 300

Ректор МГУ отметил предложил студентам подумать над интересными проектами, которые могут дополнить число реализуемых.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Количество компаний, получивших статус резидента инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Воробьевы горы» (Долины МГУ), достигло 300. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, выступая в День знаний с традиционной актовой лекцией перед первокурсниками.

Проект ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» реализуется в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Всего будет построено девять профильных кластеров общей площадью 479 тыс. кв. м на площади 17,6 га.

«Что такое долина? Это территория, где наука встречается с бизнесом, где фундаментальные знания превращаются в технологии. 300 инновационных компаний уже находятся в статусе участников долины», — сказал ректор университета.

Садовничий предложил собравшимся в зале студентам подумать над интересными проектами, которые могут дополнить число реализуемых в Долине МГУ.

Глава Московского государственного университета также отметил, что в вузе работает «практически столько же научных сотрудников, сколько преподавателей». Коллектив вуза — это почти 10 тыс. кандидатов и докторов наук. Аспирантура университета остается самой большой в России.