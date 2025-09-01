В поселке Юго-Камском Пермского края обновили очистные сооружения

Реконструкция очистных сооружений завершилась в поселке Юго-Камском Пермского края в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.
Сооружения теперь способны эффективно проводить очистку сточных вод, обеспечивая надежным обслуживанием более 5 тыс. жителей поселка. Модернизированный комплекс включает сливную и биологическую станции очистки стоков мощностью 400 куб. м в сутки. Это позволит регулировать уровень заполнения пожарных резервуаров, а также контролировать состояние колодцев, выпускных конструкций и места хранения сухого осадка и твердых отходов.
Процесс очистки будет включать несколько этапов: механическую очистку, удаление минеральных примесей и дезинфекцию очищенной воды. Также была установлена система охраны и видеонаблюдения, выполнено оснащение сетями электропитания, автоматики и управления технологическими процессами, обустроено наружное освещение и благоустроена прилегающая территория.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.