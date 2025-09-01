В чеченском городе Аргуне прошел конкурс юных художников

Конкурс юных художников «Мой Аргун — мой дом» состоялся в Аргуне Чеченской Республики по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской мэрии.
Участниками стали школьники из разных учебных заведений населенного пункта. На рисунках дети отразили красоту природы, архитектуру Аргуна и семейные ценности, а лучшие полотна были представлены в Доме культуры, где жители смогли оценить талант юных авторов. Посетители выставки тепло отзывались о работах детей, отмечая их искренность и яркость.
Учитель изобразительного искусства Залина Дакаева подчеркнула, что подобные мероприятия вдохновляют детей на творческие поиски. Она добавила, что конкурс помогает ребятам иначе взглянуть на город, почувствовать связь с его прошлым и будущим. Они начинают понимать, что творчество — это не только хобби, но и способ выражения любви к своей малой родине.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.