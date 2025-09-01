Более 400 тысяч жителей Кировской области прошли диспансеризацию

По итогам медицинского анализа ключевыми факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний у жителей региона стали нерациональное питание, низкая физическая активность и курение. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что диспансеризация — это не только важный демографический, но и экономический инструмент, и работодатели региона должны создавать на своих предприятиях здоровьесберегающие условия и возможность прохождения медосмотров.