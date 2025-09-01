Более 400 тысяч жителей Кировской области прошли диспансеризацию

Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию за семь месяцев 2025 года прошли 409 740 жителей Кировской области. Такую диагностику проводят в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
По итогам медицинского анализа ключевыми факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний у жителей региона стали нерациональное питание, низкая физическая активность и курение. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что диспансеризация — это не только важный демографический, но и экономический инструмент, и работодатели региона должны создавать на своих предприятиях здоровьесберегающие условия и возможность прохождения медосмотров.
«Это повод задуматься и принять решение об изменении образа жизни для большого количества людей. Записаться на диспансеризацию можно через “Госуслуги”, региональный сервис “К врачу”, по телефону медицинской организации или в регистратуре поликлиники. Все консультации, исследования и медицинские процедуры в рамках этих мероприятий предоставляются бесплатно», — отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Кировской области Ольга Малышева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.