Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около тысячи машин стоят в очереди на Крымский мост

Более тысячи машин ожидают проезда по Крымскому мосту с двух сторон.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Число машин, ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в Крым, утром в понедельник достигло почти 1 тысячи, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

В последние дни августа очереди автомобилей у пунктов пропуска Крымского моста в основном образовывались со стороны Крыма, для выезда за пределы полуострова.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.