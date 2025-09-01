Около тысячи машин стоят в очереди на Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Число машин, ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в Крым, утром в понедельник достигло почти 1 тысячи, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.