Школьные линейки в День знаний прошли с поднятием флага и исполнением гимна

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Школьные линейки, посвященные Дню знаний, прошли в России с церемонией поднятия флага и исполнением гимна страны, также у учеников запланирован урок «Разговоры о важном» на тему «Зачем человеку учиться?».
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в своем поздравлении с Днем знаний сообщил, что около 18 миллионов детей пошли в этом учебном году в школы.
«Для многих из них этот день станет вдвойне волнующим: более шестисот пятидесяти обновленных после ремонта и сорок три новые современные школы распахнут свои двери в разных регионах», — сказал министр, слова которого приводит его пресс-служба.
Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что школьные линейки могут пройти в актовом или спортивном зале, а также на улице — решение принимается образовательной организацией в зависимости от погодных условий. Предусмотрены также церемония поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна.