Россияне сдали более 550 тонн макулатуры в ходе акции «БумБатл» этим летом

Свыше 550 тонн макулатуры собрали и сдали на переработку участники акции «БумБатл», которая проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», с июня по август этого года. Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Всего к акции за это время присоединились около 250 тысяч россиян. В поддержку летнего сезона «БумБатла» волонтеры движения «Экосистема» вместе с маскотами БумБоем и БуМашей провели серию мероприятий в парках, на летних фестивалях и туристических площадках по всей стране.
«Летний сезон “БумБатла” показал, что экологическая ответственность становится неотъемлемой частью жизни россиян даже во время отдыха. Участники акции не только отдыхали, но и вносили вклад в сохранение природных ресурсов. Мы видим растущий интерес к акции и уверены, что осенний сезон принесет еще более впечатляющие результаты», — сказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.
Организаторы акции определили победителей в личном и семейном зачетах. Кроме того, был озвучен промежуточный рейтинг регионов. Лидером семейного зачета «БумБатла» по итогам сезона стала семья Матвея Кашубы из Амурской области. Напомним, что эта династия также одержала победу весной. Им удалось снова занять первое место, сдав на переработку 9983,3 кг макулатуры. В личном зачете победу одержал Евгений Георгиевский из Ямало-Ненецкого автономного округа. Он собрал и сдал на переработку 2033,1 кг макулатуры.
Итоги командного и регионального зачетов подведут в марте 2026 года. Согласно промежуточным результатам по объемам сданного вторсырья в разных категориях лидируют Москва, Республика Башкортостан, Луганская Народная Республика и Амурская область. А в «Арктическом рейтинге» с большим отрывом лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.