Россияне сдали более 550 тонн макулатуры в ходе акции «БумБатл» этим летом

Организаторы акции определили победителей в личном и семейном зачетах. Кроме того, был озвучен промежуточный рейтинг регионов. Лидером семейного зачета «БумБатла» по итогам сезона стала семья Матвея Кашубы из Амурской области. Напомним, что эта династия также одержала победу весной. Им удалось снова занять первое место, сдав на переработку 9983,3 кг макулатуры. В личном зачете победу одержал Евгений Георгиевский из Ямало-Ненецкого автономного округа. Он собрал и сдал на переработку 2033,1 кг макулатуры.