Умер художник-постановщик мультфильма «Приключения Капитана Врунгеля» Сахалтуев

«Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Может, искусственный интеллект поможет или еще что-то. Самые искренние соболезнования родным и близким Радны Сахалтуева. И наша светлая печаль — среди нас жил необыкновенный талант!» — написал Тримбач.
Радна Филиппович Сахалтуев родился в Улан-Уде 15 мая 1935 года, с 1960-х работал в Киеве на студии «Киевнаучфильм», вместе с режиссером Давидом Черкасским создавал мультфильмы, был одним из ведущих художников советской и украинской мультипликации и книжной иллюстрации. К его анимационным работам (художник-постановщик) относятся «Приключения капитана Врунгеля», двухсерийный фильм «Остров сокровищ», «Доктор Айболит».
Кроме того, в 1970—1980-е годы Сахалтуев работал для сатирико-юмористического журнала «Перец», участвовал в иллюстрировании детского журнала «Познайка». Также оформил множество книг как художник. Радна Сахалтуев — заслуженный художник Украинской ССР (1988), Народный художник Украины (2008), член Национального союза художников Украины и Национального союза кинематографистов Украины.