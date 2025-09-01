Ричмонд
Умер художник-постановщик мультфильма «Приключения Капитана Врунгеля» Сахалтуев

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев умер на 91-м году жизни в Киеве. Об этом сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) украинский киновед Сергей Тримбач.

Источник: Reuters

«Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Может, искусственный интеллект поможет или еще что-то. Самые искренние соболезнования родным и близким Радны Сахалтуева. И наша светлая печаль — среди нас жил необыкновенный талант!» — написал Тримбач.

Радна Филиппович Сахалтуев родился в Улан-Уде 15 мая 1935 года, с 1960-х работал в Киеве на студии «Киевнаучфильм», вместе с режиссером Давидом Черкасским создавал мультфильмы, был одним из ведущих художников советской и украинской мультипликации и книжной иллюстрации. К его анимационным работам (художник-постановщик) относятся «Приключения капитана Врунгеля», двухсерийный фильм «Остров сокровищ», «Доктор Айболит».

Кроме того, в 1970—1980-е годы Сахалтуев работал для сатирико-юмористического журнала «Перец», участвовал в иллюстрировании детского журнала «Познайка». Также оформил множество книг как художник. Радна Сахалтуев — заслуженный художник Украинской ССР (1988), Народный художник Украины (2008), член Национального союза художников Украины и Национального союза кинематографистов Украины.