Умер художник-постановщик мультфильма «Приключения Капитана Врунгеля» Сахалтуев

Радна Филиппович Сахалтуев родился в Улан-Уде 15 мая 1935 года, с 1960-х работал в Киеве на студии «Киевнаучфильм», вместе с режиссером Давидом Черкасским создавал мультфильмы, был одним из ведущих художников советской и украинской мультипликации и книжной иллюстрации. К его анимационным работам (художник-постановщик) относятся «Приключения капитана Врунгеля», двухсерийный фильм «Остров сокровищ», «Доктор Айболит».