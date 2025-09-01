На ярмарке в Архангельске представят продукцию из 40 регионов России

Продукцию из 40 регионов России представят на Маргаритинской ярмарке в Архангельске, которая пройдет с 4 по 7 сентября в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.
В районе Красной пристани развернется ярмарка продуктов питания и изделий народно-художественных промыслов. Это коллекции оренбургских платков, гжель, хохлома, златоустовская гравюра на металле, янтарные сувениры из Калининграда и прочие товары. Архангельская область представит предметы обихода, изделия, украшенные мезенской росписью, и многое другое.
Также состоится гастрономический фестиваль национальных блюд, будут работать чайный дом и выставка дикоросов из регионов России. Например, гости смогут попробовать папоротник по-алтайски, строганину по-балтийски из пеламиды, вятские мешочки с лисичками, сибирский напиток чагу, кедровафли и многие другие блюда.
«На ярмарке возле деревянной скульптурной группы, посвященной экспедиции Георгия Седова, будет действовать отдельная площадка для потребительских обществ из муниципалитетов Архангельской области: колбасные изделия, деликатесы, консервация, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, дары северного леса», — отметила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.