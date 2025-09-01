В Нижнем Новгороде пройдет III Международный форум особых экономических зон

Третий Международный форум особых экономических зон (ОЭЗ) состоится 18 сентября в Нижнем Новгороде в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Форум приурочен к 20-летию развития института особых экономических зон в России и традиционно станет ключевой международной площадкой для обсуждения перспектив отрасли. На мероприятии пройдут переговоры российских и зарубежных инвесторов, презентация успешных кейсов российских ОЭЗ и обсуждение новых механизмов партнерства в международном формате. Отдельное внимание уделят вопросам устойчивого развития и расширения глобальных цепочек добавленной стоимости.
«Особые экономические зоны стали точками роста для десятков регионов России. Сегодня они демонстрируют высокую отдачу, способствуя притоку инвестиций, созданию рабочих мест и развитию несырьевого экспорта. Форум в Нижнем Новгороде — это возможность подвести итоги двадцатилетней работы с участниками ОЭЗ, экспертами, представителями профильных органов власти. Уверен, что результатом этой работы станут новые векторы развития, которые позволят расширить участие России в глобальной инвестиционной повестке», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.