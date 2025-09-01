В Нижнем Новгороде пройдет III Международный форум особых экономических зон

«Особые экономические зоны стали точками роста для десятков регионов России. Сегодня они демонстрируют высокую отдачу, способствуя притоку инвестиций, созданию рабочих мест и развитию несырьевого экспорта. Форум в Нижнем Новгороде — это возможность подвести итоги двадцатилетней работы с участниками ОЭЗ, экспертами, представителями профильных органов власти. Уверен, что результатом этой работы станут новые векторы развития, которые позволят расширить участие России в глобальной инвестиционной повестке», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин.