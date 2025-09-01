Мединский назвал главную задачу нового учебника истории

«Самое главное: история — самый интересный предмет. И задача учебника — его не испортить и постараться ребенку привить интерес, чтобы он захотел посмотреть кино на тему историческую или взять какую-то книгу почитать. Не дурацкий ролик в YouTube, а что-нибудь полезное, интересное. Вот если пробудить интерес к истории на уроке с небольшой хотя бы помощью нашего учебника, получится все, мы нашу задачу решим», — добавил он.