Мединский назвал главную задачу нового учебника истории

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый учебник истории должен прививать школьнику интерес к самостоятельному дополнительному изучению этого предмета, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
«Я верю, что изучение истории по новым учебникам будет интереснее», — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24», комментируя переход российских школ на новый государственный учебник истории.
«Самое главное: история — самый интересный предмет. И задача учебника — его не испортить и постараться ребенку привить интерес, чтобы он захотел посмотреть кино на тему историческую или взять какую-то книгу почитать. Не дурацкий ролик в YouTube, а что-нибудь полезное, интересное. Вот если пробудить интерес к истории на уроке с небольшой хотя бы помощью нашего учебника, получится все, мы нашу задачу решим», — добавил он.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе группы компаний «Просвещение», российские школьники 5−9-х классов с 2025/2026 учебного года начнут заниматься по новым единым учебникам по истории под редакцией Мединского, в образовательные учреждения страны поступило более 13 миллионов экземпляров книг. Авторами учебников также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.