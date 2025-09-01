На озере Лотосов в Галкине Хабаровского края прошла акция «Вода России»

Акция «Вода России» состоялась на озере Лотосов в селе Галкино Хабаровского края по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона.
Мероприятие было приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Около 70 добровольцев очистили прибрежную территорию от различного мусора, включая пластиковую одноразовую посуду, тетрапаки с остатками напитков, стекло и старую обувь. Всего они собрали 20 мешков отходов, их вывезли на мусорный полигон.
«Экологии в Хабаровском крае уделяется очень большое значение и со стороны правительства региона и лично губернатора края Дмитрия Демешина. От себя хочу поблагодарить социально ответственные предприятия, а их немало у нас, чувствующих ответственность за сохранение природных богатств Дальнего Востока, активно помогающих делать наш мир ярче и благополучнее», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.