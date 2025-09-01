Назван оптимальный способ поиска аналогов Земли с орбиты

Проведенные американскими планетологами расчеты показывают, что подобный телескоп можно значительно упростить и удешевить двумя путями. Во-первых, его зеркало не обязательно должно обладать сферической формой — его можно изготовить в виде прямоугольника. Во-вторых, данное зеркало можно разбить на двадцать метровых сегментов, которые будут после вывода телескопа в космос объединены в единое целое при помощи технологий, созданных для запуска «Джеймса Уэбба», пока крупнейшего в мире орбитального телескопа с зеркалом диаметром в 6,5 м.