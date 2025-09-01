ВТБ начал прием заявок на перевыпуск Пушкинской карты

Банком-оператором программы «Пушкинская карта» нацпроекта «Семья» с 2026 года станет ВТБ. Пользователи карты уже сейчас могут подать заявление на ее выпуск в ВТБ, чтобы с 1 января продолжить покупать билеты на культурные мероприятия, сообщили в пресс-службе банка.
Заявление на выпуск карты в ВТБ необходимо подать до 28 декабря 2025 года включительно или уже в новом году — с 1 января 2026 года.
Сделать это можно в приложениях «Госуслуги Культура» и «Почта Банк», а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и «Почта Банка», адреса которых размещены на сайте https://www.pochtabank.ru/map. Выпущенная ранее карта будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года.
«Пушкинская карта — уникальный социальный проект, направленный на популяризацию культуры у молодежи. Наша задача — сделать процесс перехода обслуживания проекта из “Почта Банка” в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным для клиентов, поэтому пользователи уже сейчас могут подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ и с 1 января покупать билеты в кино, театры и музеи. Подача заявления занимает не больше минуты», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов).
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.