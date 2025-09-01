ВТБ начал прием заявок на перевыпуск Пушкинской карты

«Пушкинская карта — уникальный социальный проект, направленный на популяризацию культуры у молодежи. Наша задача — сделать процесс перехода обслуживания проекта из “Почта Банка” в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным для клиентов, поэтому пользователи уже сейчас могут подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ и с 1 января покупать билеты в кино, театры и музеи. Подача заявления занимает не больше минуты», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.