В Приморском районе Санкт-Петербурга благоустроят Изотовский сквер

Работы по обустройству Изотовского сквера стартовали в Приморском районе Санкт-Петербурга. Новый облик общественное пространство получит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.
В сквере между проспектом Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей планируется создать многофункциональное пространство для всех групп населения. Для детей разместят игровые комплексы, для любителей активного отдыха обустроят спортивную площадку с современными тренажерами. Помимо этого, будут созданы специально оборудованные зоны для спокойного отдыха.
Особое внимание уделяется озеленению: в сквере высадят деревья и кустарники, появятся там и цветники из многолетних растений. Чтобы обеспечить безопасность в темное время суток, будет установлена система наружного освещения. Окончание работ и открытие обновленного пространства запланировано на 2026 год.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.