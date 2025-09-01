Новые инструменты для защиты от мошенников заработали с 1 сентября

Ряд новых инструментов для защиты от мошенников в цифровой среде, в том числе возможность оформления самозапрета на заключение новых договоров связи и отказа от спам-звонков, стал доступен россиянам с 1 сентября, сообщили в аппарате правительства. Внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Инициативы создадут дополнительные барьеры для злоумышленников и дадут гражданам инструменты для контроля над своими данными и финансовыми операциями. Работа по подготовке антимошеннических мер ведется под кураторством заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.
«С сегодняшнего дня гражданам доступны сразу несколько новых инструментов для защиты от мошенников. Важно, что все эти меры представляют собой не точечные решения, а являются частью системной работы правительства по повышению безопасности цифровой среды. Шаг за шагом мы выстраиваем многоуровневую систему защиты, которая минимизирует риски для граждан и существенно усложняет реализацию мошеннических схем», — отметил Григоренко.
В числе новых мер, которые вступают в силу с 1 сентября, — обязательная маркировка звонков с бизнес-номеров. На экране своего телефона человек будет видеть не только номер, но и наименование компании, а также категорию вызова: «банковские услуги», «реклама», «недвижимость», «услуги связи» и другие. Для борьбы с оборотом «анонимных» сим-карт, которые активно используются киберпреступниками, вступает в силу прямой запрет на передачу сим-карт кому-либо, кроме членов семьи и близких родственников.
С сегодняшнего дня через портал госуслуг или МФЦ граждане могут установить самозапрет на заключение новых договоров об оказании услуг связи. Таким образом, в случае утери документов или других инцидентов у злоумышленников не получится оформить сим-карту на имя человека и, как следствие, использовать ее в мошеннических схемах. Кроме того, в силу вступает мера, которая позволяет установить самозапрет на телефонные спам-звонки, например рекламные предложения или опросы. Направить запрос на блокировку спам-звонков граждане могут через своих сотовых операторов.
С 1 сентября этого года оформить самозапрет на кредиты и займы можно очно — через отделения МФЦ. Ранее данный сервис был доступен только в онлайн-формате. Вводится возможность установления «второй руки» при совершении банковских операций. Каждый гражданин может назначить свое доверенное лицо, к которому банк будет обращаться за подтверждением операции.
Также внедряется «период охлаждения» для операций через банкоматы. При выявлении подозрительных действий, указывающих на возможную мошенническую схему, банк сможет на 48 часов ограничить выдачу наличных сверх установленного лимита.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.