Новые инструменты для защиты от мошенников заработали с 1 сентября

С сегодняшнего дня через портал госуслуг или МФЦ граждане могут установить самозапрет на заключение новых договоров об оказании услуг связи. Таким образом, в случае утери документов или других инцидентов у злоумышленников не получится оформить сим-карту на имя человека и, как следствие, использовать ее в мошеннических схемах. Кроме того, в силу вступает мера, которая позволяет установить самозапрет на телефонные спам-звонки, например рекламные предложения или опросы. Направить запрос на блокировку спам-звонков граждане могут через своих сотовых операторов.