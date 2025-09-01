Пермские ученые нашли способ снизить риск отторжения имплантатов организмом

Пермские ученые совместно со специалистами из Австралии разработали метод обработки имплантатов ионным пучком, который снижает риск их отторжения организмом. Исследование проводилось в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края.
Ученые предложили покрывать поверхность имплантатов высокоэнергетическими ионами азота. Под воздействием такой обработки на поверхности образуются особые микроскопические молекулярные структуры. Они действуют как крючки, к которым прочно прикрепляются белки организма. В результате иммунные клетки не видят имплантат как что-то чужеродное и не пытаются его атаковать.
«Мы провели эксперименты на лабораторных мышах, имплантировав им обработанные и необработанные полиуретановые диски. Через один и пять месяцев изучили реакцию тканей, измерили толщину соединительнотканной капсулы вокруг имплантатов. Затем подсчитали количество иммунных клеток, которые указывают на воспаление», — отметил старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
Результаты подтвердили, что обработанные ионом имплантаты вызывали значительно меньшую реакцию. Концентрация воспалительных клеток при этом снизилась в 5−12 раз. Ученые выявили оптимальную дозу облучения — около 10¹⁵ ионов/см². Более интенсивная обработка может повредить поверхность и снизить эффект.
Над научной статьей работали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера, малого инновационного предприятия «Имбиоком» и Уральского отделения РАН. Также в исследовании приняли участие специалисты из Сиднейского университета Австралии.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.