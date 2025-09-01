Ричмонд
В России начали выпускать транспортные карты с символикой Десятилетия науки

Чернышенко: в РФ выпускают транспортные карты с символикой Десятилетия науки.

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Выпуск специальных транспортных карт с фирменным дизайном стартует с начала нового учебного года в Десятилетие науки и технологий в России, акция уже началась в пяти регионах страны, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Новая акция по выпуску транспортных карт с символикой Десятилетия нацелена на то, чтобы даже те люди, кто мало интересуется сферой исследований и разработок, увидели, что ежедневно пользуются ее достижениями. А молодежь поняла, что наука — это пространство для будущих возможностей. Акция уже запустилась в пяти регионах», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.

Чернышенко добавил, что в течение сентября более 15,5 тысяч таких транспортных карт появятся в 11 субъектах страны. Карты будут доступны жителям и гостям городов — ежедневно они совершают миллионы поездок на общественном транспорте.

Для каждого региона подготовлен уникальный дизайн, который отражает его культурные и исторические особенности, а также достижения в области науки и технологий. Так, например, в Москве «Тройка» исполнена в сине-голубой палитре с математическими формулами и графическими элементами, символизирующими науку как язык будущего.

