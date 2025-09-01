Фотографии Мурманской области представили на фестивале в Новой Третьяковке

Шесть фотографий Мурманской области представили на мультимедийной фотовыставке-фестивале Русского географического общества «Самая красивая страна», которая проходит в Москве в Новой Третьяковке с 18 июля по 5 октября. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном комитете по туризму.
Проект собирает лучшие снимки природы, архитектуры и жизни людей со всей страны. Гостей ждут «ожившие» фотографии на больших экранах, VR-кинотеатр, встречи с фотографами и насыщенная просветительская программа. Мурманская область представлена сразу в нескольких номинациях: пейзаж, архитектура, «Россия в лицах» и «Россия с высоты птичьего полета». В экспозицию вошли снимки Мурманска, горы Поазуайвенч, села Ловозеро, озера Малый Вудъявр, а также городов Кировск и Апатиты.
«Фотографии участников — это не просто красивые кадры. Это честный взгляд на Север: на людей, которые здесь живут и работают, и на природу, которая не перестает удивлять своей красотой. Уверена, что гости выставки смогут прочувствовать особую атмосферу Арктики даже через фотографии и вдохновиться отправиться в Мурманскую область, чтобы увидеть Заполярье своими глазами. Тем более что у нас начался сезон северного сияния», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.