Фотографии Мурманской области представили на фестивале в Новой Третьяковке

«Фотографии участников — это не просто красивые кадры. Это честный взгляд на Север: на людей, которые здесь живут и работают, и на природу, которая не перестает удивлять своей красотой. Уверена, что гости выставки смогут прочувствовать особую атмосферу Арктики даже через фотографии и вдохновиться отправиться в Мурманскую область, чтобы увидеть Заполярье своими глазами. Тем более что у нас начался сезон северного сияния», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.