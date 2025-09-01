Медучреждения Приангарья получат в сентябре свыше 50 машин скорой помощи

Автопарк медицинских учреждений Иркутской области в сентябре пополнит еще 51 автомобиль скорой помощи. Это позволит существенно улучшить доступность и качество оказания медпомощи жителям региона, что соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве Приангарья.
В перечне новых автомобилей — 34 машины скорой помощи с моноприводом и 17 с полным приводом, специально предназначенных для работы в сложных дорожных условиях. Транспорт будет распределен между 36 медицинскими учреждениями Иркутской области. На закупку спецтранспорта из бюджета региона выделено 300 миллионов рублей.
«Обновление автопарка спецтранспорта позволит повысить оперативность и качество оказания медицинской помощи жителям региона. Уверен, новые машины внесут существенный вклад в укрепление материально-технической базы здравоохранения», — подчеркнул министр здравоохранения области Андрей Модестов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.