Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани открылся Центр фехтования

Пропускная способность спорткомплекса — более 100 человек.

Источник: Национальные проекты России

Торжественное открытие Центра фехтования состоялось на улице Короленко в Казани. Новый объект построили в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.

На базе комплекса оборудовали два больших универсальных спортивных зала, тренажерный зал, комфортные раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет. Пропускная способность нового центра — более 100 человек.

В Татарстане фехтованием занимаются свыше тысячи человек. Ежегодно на территории региона проводятся чемпионаты, первенства и Кубки Республики Татарстан по фехтованию, а также всероссийские и межрегиональные соревнования среди спортсменов всех возрастов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.