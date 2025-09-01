В Казани открылся Центр фехтования

Торжественное открытие Центра фехтования состоялось на улице Короленко в Казани. Новый объект построили в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.
На базе комплекса оборудовали два больших универсальных спортивных зала, тренажерный зал, комфортные раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет. Пропускная способность нового центра — более 100 человек.
В Татарстане фехтованием занимаются свыше тысячи человек. Ежегодно на территории региона проводятся чемпионаты, первенства и Кубки Республики Татарстан по фехтованию, а также всероссийские и межрегиональные соревнования среди спортсменов всех возрастов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.