Риелторы предложили расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 18 лет

«Многие семьи с детьми школьного и подросткового возраста фактически лишены льготы, хотя именно в эти годы семье особенно нужны дополнительные квадратные метры: у ребенка появляются уроки, занятия, необходимость отдельной комнаты. Также РГР предлагает первоначальный взнос установить в размере от 10%, с возможностью использовать маткапитал и региональные выплаты», — говорится в сообщении РГР.