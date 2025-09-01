Ричмонд
Мединский заявил о вреде мобильных телефонов в школах

Мединский считает, что мобильные телефоны в школах отвлекают и мешают ученикам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мобильные телефоны в школах отвлекают и мешают, считает помощник президента РФ Владимир Мединский.

В День знаний Мединский посетил столичную школу № 1529 имени А. С. Грибоедова.

«Хотелось бы, чтобы родители поменьше мешали школьному процессу. Я сегодня спрашивал, как тут с мобильными телефонами в школе. Есть противодействие со стороны родителей (осуществлению запрета на использование мобильных телефонов во время уроков — ред.), это неправильно. Это отвлекает и мешает», — сказал Мединский в эфире «России 24».

Запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в школах действует для всех учеников и учителей, но не распространяется на перемены, рассказал ранее РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Федеральным законом в 2023 году был введен запрет на использование учениками мобильных телефонов и других средств связи во время уроков в школе, документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.

