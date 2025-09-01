Мединский заявил о вреде мобильных телефонов в школах

«Хотелось бы, чтобы родители поменьше мешали школьному процессу. Я сегодня спрашивал, как тут с мобильными телефонами в школе. Есть противодействие со стороны родителей (осуществлению запрета на использование мобильных телефонов во время уроков — ред.), это неправильно. Это отвлекает и мешает», — сказал Мединский в эфире «России 24».