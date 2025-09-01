В подмосковных Химках благоустроили 22 пешеходные тропы

Годовой план по обустройству пешеходных троп выполнили в городском округе Химки Московской области. Работы проводились в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в подмосковном министерстве информации и молодежной политики.
«На территории городского округа Химки в этом году обновили 22 пешеходные тропы. Внимание при благоустройстве уделялось маршрутам, ведущим к социально значимым объектам — школам, детским садам, остановкам общественного транспорта», — следует из сообщения.
В порядок привели дорожки на улицах Калинина, Микояна, И. Жаринова, Ленинградском шоссе, Тепличном проезде, Колхозной, Парковой, 9 Мая, Куркинском шоссе, Молодежном проезде, проспекте Мельникова, на улицах Родионова и Ватутина, а также в микрорайоне Планерная и деревне Клушино. Как уточнили в пресс-службе ведомства, общая протяженность троп составила 1096 м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.