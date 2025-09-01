В подмосковных Химках благоустроили 22 пешеходные тропы

В порядок привели дорожки на улицах Калинина, Микояна, И. Жаринова, Ленинградском шоссе, Тепличном проезде, Колхозной, Парковой, 9 Мая, Куркинском шоссе, Молодежном проезде, проспекте Мельникова, на улицах Родионова и Ватутина, а также в микрорайоне Планерная и деревне Клушино. Как уточнили в пресс-службе ведомства, общая протяженность троп составила 1096 м.