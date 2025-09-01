В Калининграде представили путеводитель с рисунками и фотографиями

Презентация путеводителя с рисунками по архитектурным памятникам Калининградской области «Кирпичные псалмы. Средневековые кирхи Восточной Пруссии» состоялась в библиотеке имени А. П. Чехова в Калининграде. Мероприятие было организовано в поддержку задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.
Как рассказали в туристическом информационном центре, это первое издание, посвященное ранним орденским культовым сооружениям региона. В книге собраны материалы о 14 архитектурных памятниках XIII-XIV веков, расположенных в Калининграде, а также в Багратионовском, Гурьевском, Правдинском и Зеленоградском районах. В путеводитель вошли фотографии, пастельные рисунки на крафтовой бумаге и исторические описания объектов.
На презентации гости встретились с командой авторов путеводителя: архитектором Максимом Харитоновым, фотографом Анфисой Харитоновой, художником-графиком Марией Маштаковой и журналистом Петром Старцевым.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.