В тувинском городе Ак-Довураке открылась детская модельная библиотека

Детская модельная библиотека имени Антона Уержаа начала работу в городе Ак-Довураке Республики Тувы после ремонта по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В обновленном учреждении обустроили уникальное игровое пространство для детей — интерактивный пол. Особое внимание уделено световому дизайну: в большом многофункциональном зале установлены навесные зигзагообразные LED-светильники. Линейное освещение в других зонах помогает воссоздать атмосферу тувинской юрты. На полках библиотеки представлено более 3,3 тыс. новых изданий, включая классическую литературу, современные произведения для детей и подростков, книги по краеведению и научно-популярные издания.
Планируется, что модернизированная библиотека будет сотрудничать со школами и другими образовательными учреждениями, в частности, организовывать совместные мероприятия, направленные на популяризацию чтения и развитие творческого потенциала молодежи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.