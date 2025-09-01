В Боровске в Калужской области открылся технический колледж «Логос»

«Впервые за многие годы со времен Советского Союза на территории Калужской области открывается технический колледж. И впервые в стране — под покровительством Русской православной церкви. “Логос” во многом уникален: здесь будут обучать по самым современным техническим специальностям, в том числе впервые в России будут готовить по специальности “монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем”. Конкурс на первый курс в новый колледж составил 154 заявки на 90 бюджетных мест. И это говорит о большом интересе и востребованности такого учебного заведения», — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.