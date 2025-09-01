В Боровске в Калужской области открылся технический колледж «Логос»

Торжественное открытие нового колледжа «Логос» при Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре состоялось в Боровске Калужской области. Новое учебное заведение — участник программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Образовательные программы «Логоса» ориентированы на подготовку востребованных специалистов в сферах ИТ и беспилотных авиасистем. Особый акцент — на практику, чтобы сразу после выпуска ребята могли устроиться на ведущие предприятия страны, в том числе и в компании-партнеры, где рабочее место выпускникам гарантировано.
В этом году в «Логос» поступили 90 учащихся. Ребята будут учиться в современных лабораториях, оснащенных квадрокоптерами с тепловизорами и 3D-сканерами. Для всех них предусмотрено бесплатное питание в столовой, а для иногородних строится общежитие.
«Впервые за многие годы со времен Советского Союза на территории Калужской области открывается технический колледж. И впервые в стране — под покровительством Русской православной церкви. “Логос” во многом уникален: здесь будут обучать по самым современным техническим специальностям, в том числе впервые в России будут готовить по специальности “монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем”. Конкурс на первый курс в новый колледж составил 154 заявки на 90 бюджетных мест. И это говорит о большом интересе и востребованности такого учебного заведения», — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.