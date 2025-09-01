Ричмонд
Лидеров стран ШОС в Китае угостили чаем. Видео

Участникам встречи «ШОС плюс» на саммите Шанхайской организации сотрудничества принесли чай и десерт, видео опубликовал Кремль.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация государств Азиатского региона по вопросам экономического сотрудничества и безопасности, противодействия экстремизму и терроризму.

По данным на 2025 год, в состав ШОС входят десять государств: Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия.

«ШОС плюс» — это расширенная дипломатическая платформа ШОС, которая включает в себя не только страны-члены организации, но и приглашенных партнеров из других стран. Среди стран-партнеров ШОС — Азербайджан, Армения, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и др.

Саммит ШОС прошел 31 августа — 1 сентября в городе Тяньцзинь в Китае. Президент России Владимир Путин утром в понедельник выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше