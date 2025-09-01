Лидеров стран ШОС в Китае угостили чаем. Видео

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация государств Азиатского региона по вопросам экономического сотрудничества и безопасности, противодействия экстремизму и терроризму.
По данным на 2025 год, в состав ШОС входят десять государств: Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия.
«ШОС плюс» — это расширенная дипломатическая платформа ШОС, которая включает в себя не только страны-члены организации, но и приглашенных партнеров из других стран. Среди стран-партнеров ШОС — Азербайджан, Армения, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и др.
Саммит ШОС прошел 31 августа — 1 сентября в городе Тяньцзинь в Китае. Президент России Владимир Путин утром в понедельник выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС.