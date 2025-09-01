В Пушкинском районе Петербурга открыли здание детской поликлиники № 49

Новое здание детской городской поликлиники № 49 построили в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
Ранее жители были вынуждены ездить с детьми в поликлинику на Софийский бульвар в город Пушкин. Теперь свыше 10 тысяч человек, среди которых около 3 тысяч детей, смогут пользоваться услугами современного медицинского учреждения рядом с домом.
В поликлинике оснастили кабинеты педиатров, невролога, хирурга, офтальмолога, массажиста, отоларинголога и других специалистов. Медучреждение также оборудовано аппаратом УЗИ экспертного класса отечественного производства, который позволяет более точно проводить диагностику. Общая мощность поликлиники составит 130 посещений в смену и 260 посещений в сутки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.