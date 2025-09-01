Ричмонд
Опрос: как россияне чувствовали себя в августе 2025 года

Редакция Новостей Mail спрашивает читателей об их самочувствии, настроении, удовлетворенности жизнью в августе, а также о причинах тревог и счастья.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail проводит масштабное исследование, посвященное самочувствию, настроению, ощущению счастья, тревоги и общей удовлетворенности жизнью.

Мы хотим узнать, какие эмоции преобладают у людей, зависят ли они от времени года, событий, происходящих в их жизни и мире. Нас интересует, как люди справляются с тревожностью, что помогает им чувствовать радость и удовлетворение.

Также исследование помогает понять, какие факторы оказывают наибольшее влияние на внутреннее состояние — личные цели, здоровье, работа, близкие, финансы или внешняя обстановка. Помимо этого, оно затрагивает темы мотивации, достижения целей их места в жизни человека.

Опрос проводится ежемесячно и позволяет проследить, как со временем меняются ощущения, самочувствие и настроение людей. Такие данные помогают сформировать более точную картину общественных настроений и выявить возможные закономерности в восприятии повседневной реальности.

Мы приглашаем читателей принять участие в исследовании и поделиться своими ощущениями и наблюдениями.