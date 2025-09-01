Ричмонд
Акция «В кино всем классом» на Дону объединила более 50 тысяч учащихся

Присоединиться к ней могут участники программы «Пушкинская карта».

Источник: Национальные проекты России

Свыше 50 тыс. школьников и студентов среднего профессионального образования в Ростовской области с начала года приняли участие в акции «В кино всем классом». Присоединиться к ней могут участники программы «Пушкинская карта» нацпроекта «Семья», сообщила министр образования региона Тамара Шевченко.

Акция организована Минпросвещения России и продлится до конца 2025 года. К программе на сегодняшний день подключены более 98% учащихся в возрасте старше 14 лет, им доступны 863 актуальных мероприятия. Отмечается, что в связи с интересом школьников и студентов к федеральной акции «В кино всем классом», в новом году планируется реализовать региональные инициативы «Всем классом на выставку» и «Всем классом в музей».

«Программа “Пушкинская карта” — один из эффективных инструментов воспитания культурного самосознания детей и молодежи. За время существования программа помогла многим ребятам впервые познакомиться с лучшими образцами отечественной и мировой культуры», — сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.