Акция «В кино всем классом» на Дону объединила более 50 тысяч учащихся

Акция организована Минпросвещения России и продлится до конца 2025 года. К программе на сегодняшний день подключены более 98% учащихся в возрасте старше 14 лет, им доступны 863 актуальных мероприятия. Отмечается, что в связи с интересом школьников и студентов к федеральной акции «В кино всем классом», в новом году планируется реализовать региональные инициативы «Всем классом на выставку» и «Всем классом в музей».