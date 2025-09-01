Германия фиксирует отток поляков впервые за 25 лет

Газета напоминает, что, если в 2004 году средняя годовая зарплата в Германии составляла €30 тыс., а в Польше всего €6 тыс., сейчас ситуация изменилась — €48 тыс. против €25 тыс. И, как отмечает The Times, в настоящее время квалифицированный рабочий в Варшаве получает ненамного меньше, чем он мог бы заработать в Берлине, а расходы на жилье, продукты и уход за ребенком в Польше по-прежнему ниже, чем в Германии.