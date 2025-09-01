Разработано приложение, диагностирующее сколиоз с помощью ИИ и смартфона

По словам ученых, существующие методы диагностики сколиоза подходят не всем и не всегда. В частности, рентген не выявляет скручивание позвоночника, магнитно-резонансную и компьютерную томографии (МРТ, КТ) невозможно использовать для частого обследования детей и беременных женщин из-за лучевой нагрузки, а современное 3D-моделирование малодоступно из-за дорогостоящего оборудования. При этом сколиоз становится все более частой проблемой среди молодежи и приводит к образованию реберного горба и деформации грудной клетки, что нарушает работу легких и сердца, вызывая одышку и снижение выносливости.