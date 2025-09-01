В технолицее имени В. И. Долгих в Подмосковье открыли два кампуса

Два кампуса для проживания учеников построили на базе областного технолицея имени В. И. Долгих в подмосковной Истре, что соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Первые лицеисты — 18 учащихся из 10 регионов страны — уже заселились в новые здания, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Мы вас очень ждали, знаю, что здесь ребята из разных регионов. Рады, что вы с нами. В прошлом году мы открыли кампус для преподавателей, в этом — построили два для учащихся. Здесь все продумано для того, чтобы вы чувствовали себя как дома, могли комфортно учиться. Постарались сделать не просто красиво, а еще и наполнить содержанием, привлечь лучших учителей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Новые трехэтажные кампусы рассчитаны на 208 мест: 112 для юношей и 96 для девушек. На площади в 3 тысячи квадратных метров располагаются удобные двух- и четырехместные номера, тихие зоны для занятий, а также пространства для общения, отдыха и медицинский блок.
Технолицей имени В. И. Долгих — один из трех образовательных кластеров Подмосковья с технологическим, естественнонаучным и социально-экономическим профилями. Обучение там ведется на русском и английском языках, также дети изучают китайский. Ребятам преподают программирование, робототехнику, вычислительные системы, киберспорт. Отдельное внимание уделяется технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.