В технолицее имени В. И. Долгих в Подмосковье открыли два кампуса

«Мы вас очень ждали, знаю, что здесь ребята из разных регионов. Рады, что вы с нами. В прошлом году мы открыли кампус для преподавателей, в этом — построили два для учащихся. Здесь все продумано для того, чтобы вы чувствовали себя как дома, могли комфортно учиться. Постарались сделать не просто красиво, а еще и наполнить содержанием, привлечь лучших учителей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.