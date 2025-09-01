«Новые люди» предложили эксперимент по замене домашних заданий творческими

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением сделать Новосибирскую область пилотным регионом по отмене домашних заданий в текущем виде и замене их на творческие форматы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.