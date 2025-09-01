В Петербурге посетителей ресторана Собчак обвинили в приеме наркотиков

В релизе уточняется, что при виде полицейских пожилая пара, 60-летняя женщина и 59-летний мужчина, «скинули» 2 пакетика с кокаином. Полицейские успели зафиксировать это. Еще два свертка с марихуаной были в носке у 22-летнего петербуржца. Он также попытался избавиться от «запрещенки», но не успел — руку с зажатыми наркотиками перехватили оперативники. Все трое были задержаны и доставлены в отдел полиции, а обнаруженные при них вещества изъяты и направлены на экспертизу.